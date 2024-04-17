Головна тема перемовин - надання Україні систем ППО: Кулеба долучиться до міністерської зустрічі G7
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з 17 по 19 квітня здійснюватиме візит до Італії, де візьме участь у міністерській зустрічі "Великої сімки" (G7)
Про це інформує пресслужба МЗС.
Також зазначається, що Кулеба стане учасником спеціальної сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.
Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема, з очільниками дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як йдеться у повідомленні МЗС, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.
- Напередодні повідомлялося, що війна Росії в Україні та ситуація на Близькому Сході будуть серед головних тем у порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ G7 цього тижня.
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