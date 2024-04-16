Війна в Україні й загострення на Близькому Сході – серед основних тем зустрічі міністрів закордонних справ G7

Про це йдеться на сторінці головування Італії в G7.

Як заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, мета зустрічі, що триватиме від 17 до 19 квітня, – "посилити роль G7 як головного форуму для діалогу між ліберальними демократіями та як рушія стабільності для протистояння великим світовим кризам".

Так, міністри обговорять ситуацію на Близькому Сході, зокрема в контексті пошуку ефективного політичного підходу до вирішення гуманітарної кризи та, глобальніше – шляху до надійного політичного рішення для гарантування миру та безпеки в регіоні.

Відповідь на агресію Росії проти України також залишатиметься центральною в порядку денному G7. На зустрічі "мають намір підтвердити тверду та всебічну підтримку Києва G7, надаючи військову, політичну та фінансову допомогу в прагненні до справедливого та тривалого миру", – йдеться в повідомленні.

Таяні повідомив, що міністри виступлять єдиним фронтом, вимагаючи припинення вогню в Газі та деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, - пише "Голос Америки".

Він також прокоментував повідомлення про те, що США, Канада і Велика Британія хочуть використати для допомоги Україні $300 млрд заморожених російських активів, але країни ЄС остерігаються це робити, оскільки це створить небезпечний правовий прецедент.

"На політичному рівні ми не проти Але думаю, що нам потрібно вивчити, якщо це можливо. Без правової бази було б помилкою рухатися далі", - сказав Таяні.

Також серед тем зустрічі міністрів закордонних справ G7 – напружена ситуація в Червоному морі, зокрема безпека судноплавства та вплив регіональної напруженості на торговельні шляхи, особливо в Середземному морі. Крім того, обговорюватимуть стабільність Індо-Тихоокеанського регіону, пріоритетної сфери політичних балансів і світової торгівлі.

Міністри закордонних справ G7 також обговорять співпрацю з Африкою та глобальні проблеми, як-от продовольча безпека, енергетична безпека, боротьба зі зміною клімату, кібербезпека та штучний інтелект.