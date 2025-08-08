Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила сподівання, що американський лідер Дональд Трамп просунеться у питанні введення санкцій проти Росії, оскільки це допоможе завершити війну в Україні
Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.
"Я, безумовно, сподіваюся, що президент Трамп просунеться з цими санкціями (проти РФ, - ред.)… Ми бачимо, і підозрюємо, що причина того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення поставок зброї (в Україну, - ред.), безумовно, посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - зазначила Валтонен.
У Reuters відмітили, що Фінляндія, а також інші країни Північної Європи та Балтії були одними з найбільших прихильників України.
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з Росією завдовжки 1340 км, вступити до НАТО два роки тому після десятиліть позаблокового статусу.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп ухвалить рішення, чи запроваджувати вторинні санкції проти РФ, до пʼятниці, 8 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе