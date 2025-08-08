Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ

Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.

"Я, безумовно, сподіваюся, що президент Трамп просунеться з цими санкціями (проти РФ, - ред.)… Ми бачимо, і підозрюємо, що причина того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, полягає в тому, що збільшення поставок зброї (в Україну, - ред.), безумовно, посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - зазначила Валтонен.

У Reuters відмітили, що Фінляндія, а також інші країни Північної Європи та Балтії були одними з найбільших прихильників України.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з Росією завдовжки 1340 км, вступити до НАТО два роки тому після десятиліть позаблокового статусу.