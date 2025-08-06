Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters
У Білому домі висловили очікування, що вторинні санкції проти Росії адміністрація президента Дональда Трампа запровадить у пʼятницю, 8 серпня
Про це сказав посадовець Білого дому в коментарі Reuters.
За його словами, зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві минула добре, але Вашингтон усе ще планує вторинні санкції проти Кремля.
"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції все ще будуть впроваджені в п'ятницю", – сказало джерело.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
- Цього ж дня президенти України та США – Володимир Зеленський і Дональд Трамп – провели телефонну розмову.
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