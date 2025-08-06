Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters

Про це сказав посадовець Білого дому в коментарі Reuters.

За його словами, зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві минула добре, але Вашингтон усе ще планує вторинні санкції проти Кремля.

​​"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції все ще будуть впроваджені в п'ятницю", – сказало джерело.