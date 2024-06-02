Очільниця центробанку РФ Набіуліна посилила охорону й практично живе на робочому місці, де у неї є перукарня та хімчистка, - The Economist
Видання The Economist опублікувало матеріал про главу центробанку Росії Ельвіру Набіуліну, в якому йдеться, що вона практично живе на робочому місці. Там у неї є перукарня та хімчистка
Про це пише The Economist.
У матеріалі видання про 60-річну голову центробанку РФ Ельвіру Набіулліну зокрема йдеться, що вона витратила більшу частину своїх років на роботі, намагаючись "створити відкриту, стабільну, добре регульовану економіку в країні, яка більше звикла або до комунізму, або до хаосу".
Набіулліна впоралася з "драмами, породженими геополітичними амбіціями Володимира Путіна". Тобто займалася стабілізацією економіки після перших санкцій проти Росії у 2014 році після анексії Криму. А критики Путіна вважали її однією зі співучасниць кровопролиття в Україні.
Партнерство Набіуліної з російським диктатором триває вже близько 20 років
"З 2022 року її макроекономічна спритність дала Путіну можливість збільшити витрати на війну. Під час своєї кампанії з переобрання цього року він зміг – недаремно – рекламувати російську економіку як економіку, яка розвивається найшвидше в Європі", - йдеться у матеріалі.
Вплив санкцій неабияк ускладнюэ роботу Набіуліної. Зокрема витрати на війну підвищували ймовірність небезпечного рівня інфляції.
"Зовнішніх ознак того, що Набіулліна менш віддана своїй роботі, немає. Однак у російських ділових колах говорять, що вона регулярно подає заяву про відставку, але її відхиляють. Інсайдери кажуть, що для неї було б надто небезпечно піти до того, як Путін захоче, щоб вона пішла", - пишуть у The Economist.
Також у матеріалі зазначають, що військова економіка Путіна може колись зіткнутися з розрухою, незалежно від того, що робитиме Набіулліна. Але вона може відтягнути цей момент.
Фіона Хілл, колишня радниця з Росії в Раді національної безпеки США, вважає, що Набіуліна навіть могла б стати мостом між Росією та світовою економікою.
"Коли Захід повернеться до ведення бізнесу з Росією, що станеться рано чи пізно, коли війна закінчиться, Набіулліна може виявитися тією людиною, з якою вони відчують, що можуть вести бізнес", — каже Хілл.
У 1999 році Набіуліна водила до групи, яку попросили скласти економічний план для Путіна, який тоді збирався йти у президенти. І зокрема це спрацювало, після перемоги на виборах вона стала заступницею очільника міністерства економічного розвитку і торгівлі, а згодом сама очолила відомство.
Залишалася вона неподалік Путіна і коли він був прем’єром, а через рік після його новообрання президентом Набіуліна очолила центробанк РФ.
Також у The Economist пишуть, що за словами спостерігача, знайомого з роботою центрального банку, вона проводить так багато часу в його воротах, що влаштувала там перукарню, гардеробну та хімчистку.
Війна проти України
За тиждень після того, як російські війська увійшли в Україну в лютому 2022 року, Набіулліна оприлюднила відеозвернення до співробітників центробанку.
"Наша економіка потрапила в екстремальну, абсолютно нестандартну ситуацію, якої ніхто з нас не хотів… Моя мета — зробити так, щоб звичайні люди та підприємства втратили якомога менше, і я сподіваюся, що ви також зробите це своїм", — сказала Набіуліна.
Основна її робота сьогодні – контролювати інфляцію. Вона заявила, що має намір утримувати процентні ставки на рівні 16% до кінця року. Щоправда експерти говорять, що вона стала одним із "солдат Путіна, які крокують у тому напрямку, у якому він хоче".
- 22 лютого повідомлялось, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів центробанку РФ, не суперечить міжнародному праву.
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