Експерти запевнили, що конфіскація заморожених активів РФ не суперечить міжнародному праву

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на лист групи міжнародних експертів представникам країн G7.

Майже 300 мільярдів доларів заморозили після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.

З огляду на "кричуще порушення" Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити "законних контрзаходів", щоб переконати країну-порушницю "припинити свою протиправну поведінку", кажуть експерти.

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".

Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.