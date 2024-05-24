Одна з федеральних земель Німеччини запроваджує вивчення української мови у школах

Про це повідомляє n-tv.

Як стверджують у виданні, українським дітям, аби мати змогу скласти випускні іспити Abitur, доводиться вивчати не лише німецьку, а й англійську та іншу іноземну мову.

Відтепер Гессен стане першою федеральною землею, яка спростить цю процедуру для біженців з України та запроваджує вивчення української мови як другої іноземної у школах.

Попри те, що в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми з вивчення української мови, вона не є обов'язковою другою іноземною мовою.

За словами міністра культури Гессену Арміна Шварца, запровадження української мови у німецьких школах є "чітким знаком солідарності" з Україною. Водночас міністр закордонних справ Манфред Пенц зазначив, що це є внеском у збереження української ідентичності та культури.

"Тому, що ми не хочемо викорчовувати українських біженців, ми не хочемо відрізати їх від їхньої батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну", - підкреслив Пенц.

За даними міністерства культури Гессена, наразі тут проживає близько 20 тисяч учнів та понад 300 вчителів, які втекли з України.