"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це стало першою поїздкою Путіна до Чечні за 13 років. Візит, як пишуть журналісти, відбувся на тлі операції України в Курській області РФ.

"Поки у нас є такі люди, як ви, ми абсолютно, абсолютно непереможні. Одна справа тут стріляти в тирі, інша справа - ризикувати своїм життям і здоров’ям. Але є внутрішня потреба захищати Батьківщину і мужність прийняти таке рішення", - сказав Путін військовослужбовцям Російського університету спецназу, навчального закладу в чеченському Гудермесі.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив Путіну, що з початку війни в Україну відправили понад 47 тис. чеченських військових, зокрема близько 19 тис. добровольців.

Водночас під час зустрічі Кадиров часто називав себе "піхотином" Путіна.