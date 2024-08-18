Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту

Про це повідомляє ВВС Азербайджану.

Зазначається, що Путін перебуватиме в Азербайджані два дні - 18 та 19 серпня. За інформацією Кремля, під час візиту обговорюватиметься розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між двома країнами. Також очікується, що Путін обговорить з президентом Ільхамом Алієвим азербайджано-вірменський мирний процес.

"Цей візит також відбувається в той час, коли Україна зазіхає на територію Росії, а в Росії точаться бойові дії. Після ізоляції Заходу через анексію українських земель Володимир Путін намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові", - пише видання.

Журналісти зауважують, що попри те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та Заходом, він ніколи не відвертався від Путіна: "Цей державний візит також є можливістю для російського лідера продемонструвати світові, що людей з ним не мало".