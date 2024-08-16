Путін здійснить візит Азербайджану
Президент Росії Володимир Путін здійснить візит до Азербайджану 18-19 серпня, під час якого зустрінеться з президентом країни Ільхамом Алієвим
Про це інформує Bloomberg.
За інформацією видання, Путін планує обговорити зі своїм азербайджанським колегою Алієвим питання стратегічного партнерства і союзу між двома країнами.
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Крім того, як стверджують у Кремлі, під час візиту лідери планують виступити зі спільною заявою, а також підписати низку документів.
Згідно з повідомленням Telegram-каналу Brief, який повідомив про візит Путіна 9 серпня, одне з питань, яке Путін може обговорити з Алієвим, - це постачання російського газу до Азербайджану.
- У червні секретар ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Російська Федерація захопила Нагірний Карабах та передала його Азербайджану. За його словами, це сталося, коли його держава "повністю залежала" від РФ.
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