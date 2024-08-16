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Путін здійснить візит Азербайджану

Марія Науменко
16 серпня, 2024 п'ятниця
16:54
Світ путін літак

Президент Росії Володимир Путін здійснить візит до Азербайджану 18-19 серпня, під час якого зустрінеться з президентом країни Ільхамом Алієвим

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

За інформацією видання, Путін планує обговорити зі своїм азербайджанським колегою Алієвим питання стратегічного партнерства і союзу між двома країнами.

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Крім того, як стверджують у Кремлі, під час візиту лідери планують виступити зі спільною заявою, а також підписати низку документів.

Згідно з повідомленням Telegram-каналу Brief, який повідомив про візит Путіна 9 серпня, одне з питань, яке Путін може обговорити з Алієвим, - це постачання російського газу до Азербайджану.

  • У червні секретар ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Російська Федерація захопила Нагірний Карабах та передала його Азербайджану. За його словами, це сталося, коли його держава "повністю залежала" від РФ.
Теги:
Росія
політика
Володимир Путін
Азербайджан
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