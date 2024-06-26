Секретар радбезу Вірменії звинуватив РФ, що вона захопила Нагірний Карабах, а потім передала його Азербайджану
Секретар ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Російська Федерація захопила Нагірний Карабах та передала його Азербайджану. За його словами, це сталося, коли його держава "повністю залежала" від РФ
Про це Григорян повідомив на брифінгу, передає Armenpress.
"Це сталося, коли ми повністю залежали від Росії. Росія прийшла, відібрала в нас Нагірний Карабах, повернула його Азербайджану, потім пішла - ось і вся реальність", - сказав секретар.
Також Григорян стверджує, що РФ захопила Нагірний Карабах. Водночас він висловив думку, що 44-денної війни в Карабасі не було б без російського дозволу.
"Коли Вірменія повністю залежала від Росії, у нас не було війни? У нас була війна. Констатуймо, що до цього часу ми були в стані війни через цю суттєву ситуацію", - сказав секретар радбезу.
Григорян додав, що Вірменія намагалась здобути стабільність за рахунок зміни зовнішньополітичного вектору країни.
Він також зауважив, що РФ та Вірменія зменшили воєнно-технічну співпрацю, яка, за його словами, зараз становить 10%, коли раніше - 96%. Секретар наголосив, що це є результатом "рішення та вибору Росії".
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.
Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.
3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.
Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.
17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху. 18 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".
Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.
1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Республіка Арцах).
28 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував владі Азербайджану підписати пакт про ненапад.
Російські "миротворці" почали виходити з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку повернув під свій контроль Азербайджан, у квітні цього року.
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