Секретар радбезу Вірменії звинуватив РФ, що вона захопила Нагірний Карабах, а потім передала його Азербайджану

Про це Григорян повідомив на брифінгу, передає Armenpress.

"Це сталося, коли ми повністю залежали від Росії. Росія прийшла, відібрала в нас Нагірний Карабах, повернула його Азербайджану, потім пішла - ось і вся реальність", - сказав секретар.

Також Григорян стверджує, що РФ захопила Нагірний Карабах. Водночас він висловив думку, що 44-денної війни в Карабасі не було б без російського дозволу.

"Коли Вірменія повністю залежала від Росії, у нас не було війни? У нас була війна. Констатуймо, що до цього часу ми були в стані війни через цю суттєву ситуацію", - сказав секретар радбезу.

Григорян додав, що Вірменія намагалась здобути стабільність за рахунок зміни зовнішньополітичного вектору країни.

Він також зауважив, що РФ та Вірменія зменшили воєнно-технічну співпрацю, яка, за його словами, зараз становить 10%, коли раніше - 96%. Секретар наголосив, що це є результатом "рішення та вибору Росії".