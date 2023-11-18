Вірменія та Азербайджан узгодили основні принципи мирного договору

Про це повідомляє вірменське видання MAMUL.

Таку заяву Пашинян зробив на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Єревані.

Пашинян заявив, що в переговорах щодо мирного договору був досягнутий певний прогрес, хоча, за його словами, дві країни все ще часто намагаються домовитися про деякі речі.

"У нас є як хороші, так і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що основні принципи миру були досягнуті", - сказав він.

За словами Пашиняна, "це сталося за посередництва голови Європейської Ради Шарля Мішеля в результаті моїх зустрічей з президентом Азербайджану в Брюсселі". Про це повідомляє Reuters.

На його думку, погана новина полягає в тому, що Вірменія та Азербайджан досі "розмовляють різними дипломатичними мовами та часто не розуміють один одного".

"Звісно, на це є й об'єктивні причини: тривалий конфлікт із певним історичним контекстом, тисячі жертв, чиїм родичам важко дивитися в очі, десятки ув'язнених, чиї сім'ї не мають відповідей на запитання, десятиліттями панівна атмосфера ненависті та підозри, що під конструктивними заявами ховаються недобрі наміри", - додав Пашинян.

Пашинян також зазначив, що Вірменія запропонувала обміняти всіх вірменських ув'язнених на всіх азербайджанських ув'язнених.