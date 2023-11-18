Вірменія та Азербайджан узгодили основні принципи мирного договору
У суботу, 18 листопада, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія та Азербайджан змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами"
Про це повідомляє вірменське видання MAMUL.
Таку заяву Пашинян зробив на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Єревані.
Пашинян заявив, що в переговорах щодо мирного договору був досягнутий певний прогрес, хоча, за його словами, дві країни все ще часто намагаються домовитися про деякі речі.
"У нас є як хороші, так і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що основні принципи миру були досягнуті", - сказав він.
За словами Пашиняна, "це сталося за посередництва голови Європейської Ради Шарля Мішеля в результаті моїх зустрічей з президентом Азербайджану в Брюсселі". Про це повідомляє Reuters.
На його думку, погана новина полягає в тому, що Вірменія та Азербайджан досі "розмовляють різними дипломатичними мовами та часто не розуміють один одного".
"Звісно, на це є й об'єктивні причини: тривалий конфлікт із певним історичним контекстом, тисячі жертв, чиїм родичам важко дивитися в очі, десятки ув'язнених, чиї сім'ї не мають відповідей на запитання, десятиліттями панівна атмосфера ненависті та підозри, що під конструктивними заявами ховаються недобрі наміри", - додав Пашинян.
Пашинян також зазначив, що Вірменія запропонувала обміняти всіх вірменських ув'язнених на всіх азербайджанських ув'язнених.
- У п'ятницю, 17 листопада, судді Міжнародного суду ООН зобов'язали Азербайджан дозволити етнічним вірменам, які втекли з Нагірного Карабаху у вересні, повернутися і забезпечити безпеку вірмен, що залишилися в анклаві, в рамках низки надзвичайних заходів.
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