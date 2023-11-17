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Міжнародний суд зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху

17 листопада, 2023 п'ятниця
18:20
Світ Нагірний Карабах

У п'ятницю, 17 листопада, судді Міжнародного суду ООН зобов'язали Азербайджан дозволити етнічним вірменам, які втекли з Нагірного Карабаху у вересні, повернутися і забезпечити безпеку вірмен, що залишилися в анклаві, в рамках низки надзвичайних заходів

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято після того, як у вересні  військові дії в Нагірному Карабасі спричинили масову втечу більшості з 120 000 етнічних вірмен до сусідньої Вірменії.

Єреван звинуватив Азербайджан в етнічних чистках і звернувся до Міжнародного суду ООН з проханням вжити надзвичайних заходів, спрямованих на захист прав етнічних вірмен з Нагірного Карабаху.

"Азербайджан повинен забезпечити, щоб особи, які залишили Нагірний Карабах після 19 вересня 2023 року і бажають повернутися до Нагірного Карабаху, мали можливість зробити це безпечно, безперешкодно і швидко", - заявила суддя Джоан Донохью.

Суд заявив, що Азербайджан також повинен забезпечити, щоб будь-які етнічні вірмени, які все ще проживають в анклаві, були "вільні від застосування сили або залякування, які можуть змусити їх втекти", і постановив, що Баку повинен відзвітувати перед судом через два місяці, щоб показати, що він робить для виконання наказу.

Ці заходи є частиною двох конкуруючих юридичних суперечок між Вірменією та Азербайджаном, які розглядаються в Міжнародному суді ООН. Обидві держави звинувачують одна одну в порушенні антидискримінаційного договору ООН.

Дата розгляду основної справи ще не визначена, а остаточне рішення очікується не раніше наступного року.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

Також раніше повідомлялося. що голова МЗС Росії Сергій Лавров 23 жовтня прибуде в Іран для зустрічі з міністрами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану та Туреччини.

ООН
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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