Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Ради.

Нікол Пашинян підписав спільну декларацію з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час саміту Європейського політичного партнерства в Гранаді.

Прем'єр Вірменії поставив свій підпис під документом, який визнає площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

У спільній заяві лідерів зазначається, що вони "залишаються відданими зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29,8 тис. кв. км) та Азербайджану (86,6 тис. кв. км)".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.