Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН

Про це йдеться у повідомлення суду, інформує "Європейська правда".

Вірменія в позові просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

Серед іншого, від Баку вимагають вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

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Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху", не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного Нагірного Карабаху.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, попередньо, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку визнає територіальну цілісність Вірменії. Також він додав, що на території його країни більше немає "сірих зон".