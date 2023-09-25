"Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у Вірменії": місцевий політик прокоментував події в Єревані
Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"У Єревані триває спроба державного перевороту і несподіване загострення ситуації було пов'язане з тим, що на виборах мера в Єревані через те, що демократичні партії не змогли консолідуватися, а 70% єреванців не прийшли на вибори, - пропутінські, проросійські партії змогли видряпати невелику перевагу в одне крісло", - зазначив він.
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Хзмалян наголосив, що саме це послужило сигналом, що треба починати загальну операцію, мета якої полягає в тому, що Росія намагається вислати з Карабаху близько сотні тисяч людей, які, за путінським планом, мають заповнити собою площі та вулиці Єревана.
"Зрозуміло, що заплакані жінки з дітьми, закривавлені, вони послужать тому плану "гарматним м'ясом" для перевороту. Тому, що емоційна напруга в суспільстві зашкалює, і в такому разі, не зумівши захистити демократію - ми не зможемо захистити демократію у Вірменії. І таким чином весь регіон, Вірменія, Грузія - зануритися в безодню диктатури, якщо цей план пройде", - розповів він.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.
20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.
Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.
22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
Президент Франції Емманюель Макрон 24 вересня висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні
25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.
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