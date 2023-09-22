В Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю

Про це пише Reuters.

"Навіть щодо колишніх військових і учасників бойових дій, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію", - сказав радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв.

Права карабахських вірмен будуть поважатися в рамках їх інтеграції в Азербайджан, сказав він, додавши, що вони просили гуманітарну підтримку, а також постачання нафти та бензину. За його словами, у п'ятницю в регіон буде доставлено три вантажі гуманітарної допомоги.

"Наразі ми бачимо, що окремі армійські групи та офіцери зробили публічні заяви про те, що вони не підуть на наші умови і продовжуватимуть опір", - додав він.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабасі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

Ввечері 20 вересня у центрі Єревана продовжились сутички протестувальників з поліцією. Учасники акцій, які другий день проходять біля будівлі уряду Вірменії і біля російського посольства, скандують антиурядові гасла.

Щонайменше 9 осіб були затримані. За інформацією росЗМІ, внаслідок зіткнень постраждав співробітник спецназу.

20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню за пропозицією російських миротворців та виконання усіх завдань операції. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.