Франція "безумовно" підтримуватиме Вірменію, - Макрон

Про це пише La Figaro.

"Ми продовжуватимемо надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні", - сказав Макрон.

За його словамия, Франція наразі "дуже пильна" щодо територіальної цілісності Вірменії. Як стверджує Макрон, Росія є співучасником Азербайджану, натомість Франція буде поряд з вірменським народом.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Керівництво самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) прогнозує масовий відтік етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану.