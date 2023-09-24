Не менше 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху готові виїхати до Вірменії, - Reuters
Керівництво самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) прогнозує масовий відтік етнічних вірмен із Нагірного Карабаху після успішної військової операції Азербайджану
Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні йдеться про те, що 120 000 етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити у складі Азербайджану і бояться етнічних чисток, заявило керівництво самопроголошеного регіону.
Прем'єр-міністр Вірменії також заявив, що карабахські вірмени, ймовірно, покинуть регіон, і що Вірменія готова прийняти їх після поразки минулого тижня від Азербайджану в конфлікті, що бере свій початок з часів розпаду Радянського Союзу.
"Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять з половиною відсотків вважають за краще залишити наші історичні землі", - заявив Давид Бабаян, радник Самвела Шахраманяна, президента самопроголошеної Республіки Арцах.
Вірменські лідери Карабаху заявили, що всі, хто залишився без даху над головою в результаті азербайджанської військової операції і бажає виїхати, будуть супроводжуватися до Вірменії російськими миротворцями.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.
20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.
Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.
22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
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