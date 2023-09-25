"Усю країну буде паралізовано в найближчі три дні": вірменська опозиція оголосила про акції непокори

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори настільки, що уряд стане на коліна", – заявив депутат опозиційної фракції "Аястан" Ішхан Сагателян під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані.

"Ми паралізуємо місто. Усю Вірменію буде паралізовано в найближчі три дні. Опорою влади є лише поліція", – заявив під час мітингу член Національного комітету Вазген Манукян. При цьому він не закликав протестувальників до будь-яких дій, окрім виходу на вулицю.

У неділю представники вірменської опозиції провели в Єревані черговий мітинг. Вимогами учасників протесту є відставка прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через події довкола Нагірного Карабаху.

Вірменська опозиція звинувачує Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів та ненаданні допомоги вірменам у Карабаху, водночас заявляючи про небезпеку етичних чисток у регіоні. На акціях протесту також звучить критика на адресу Москви.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Еммануель Макрон 24 вересня висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні