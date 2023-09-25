"Усю країну буде паралізовано в найближчі три дні": вірменська опозиція оголосила про акції непокори
Протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні. Її початок заплановано на восьму годину ранку 25 вересня
Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".
"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори настільки, що уряд стане на коліна", – заявив депутат опозиційної фракції "Аястан" Ішхан Сагателян під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані.
"Ми паралізуємо місто. Усю Вірменію буде паралізовано в найближчі три дні. Опорою влади є лише поліція", – заявив під час мітингу член Національного комітету Вазген Манукян. При цьому він не закликав протестувальників до будь-яких дій, окрім виходу на вулицю.
У неділю представники вірменської опозиції провели в Єревані черговий мітинг. Вимогами учасників протесту є відставка прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через події довкола Нагірного Карабаху.
Вірменська опозиція звинувачує Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів та ненаданні допомоги вірменам у Карабаху, водночас заявляючи про небезпеку етичних чисток у регіоні. На акціях протесту також звучить критика на адресу Москви.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.
20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.
Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.
22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
Президент Франції Еммануель Макрон 24 вересня висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні
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