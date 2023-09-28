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З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 76 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію

28 вересня, 2023 четвер
22:42
Світ Нагірний Карабах

Станом на 20:00 кордон Нагірного Карабаху з Вірменією перетнули 76 тисяч 407 вимушених переселенців. Уряд обіцяє їм компенсацію у розмірі 100 тис драмів

Про це повідомляє пресслужба уряду Вірменії.

В уряді зазначають, що станом на 20:00 кордон Нагірного Карабаху з Вірменією перетнули 76 тисяч 407 вимушених переселенців та 15 тисяч 914 транспортних засобів. Станом на 19.00 реєстрацію пройшли близько 55 тисяч 248 вимушених переселенців.

Також зазначається, що уряд ухвалив рішення одноразово виділити по 100 тис драмів (близько $260) кожному вимушеному переселенцю з Нагірного Карабаху, незалежно від його віку та статі. Прикордонним областям було виділено близько 350 млн. драмів для вирішення продовольчих та першочергових проблем.

Найбільше вимушених переселенців зі Степанакерта (27 тис 408), Мартакертського району (понад 10 тис), Аскеранського району (понад 7 500), Мартунінського району (близько 7 000) тощо.

Також відомо, що до Вірменія в'їхало близько 16 тис. дітей віком до 18 років.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, попередньо, постраждали  щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні. 

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули 53 629 біженців.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану. 

Азербайджан
Вірменія
біженці
Нагірний Карабах
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