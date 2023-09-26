З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало понад 13,5 тисяч біженців

Про це повідомляє вірменське видання News.am.

За даними уряду Вірменії, станом на 8 ранку 26 вересня до Вірменії з Нагірного Карабаху в’їхало 13 550 вимушених переселенців.

Зазначається, що потреби 11 тисяч із них наразі зареєстровані, 2550 – у процесі визначення потреб.

Уряд Вірменії запевнив, що надасть житло всім, хто не має попереднього місця проживання.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон 24 вересня висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян 25 вересня прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.