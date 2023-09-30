"Неважко здогадатися, де ми могли зупинитися": Алієв заявив про визнання цілісності Вірменії та кінець сепаратизму в Азербайджані

Його цитати приводить Радіо Свобода та Інтерфакс-Азербайджан.

"На території Азербайджану (після "антитерористичних заходів" у Карабаху 19-20 вересня) більше немає "сірих зон". Більше нема незаконних структур. Сепаратизму на наших землях покладено край", - сказав Алієв.

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За його словами, Баку не мав наміру продовжувати операцію і визнав територіальну цілісність Вірменії.

"Якби ми хотіли продовжувати, неважко здогадатися, де ми могли зупинитися, якби взагалі вирішили зупинитися. Але ми цього не зробили. Ми не маємо такого наміру. Ми визнаємо територіальну цілісність Вірменії, заявляємо про це та робимо це з повною відповідальністю", - додав він.

На думку президента причиною антитерористичних заходів Азербайджану в Карабасі стали "безвідповідальна політика прем'єр-міністра Вірменії" та "діяльність сепаратистів".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, попередньо, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на ранок 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули 84 770 біженців.