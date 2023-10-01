Місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху

Про це пише Reuters.

Зазначається, що місія прибула через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжується.

Раніше Вірменія попросила Міжнародний суд зобов’язати Азербайджан вивести всі свої війська з цивільних установ у Нагірному Карабаху та надати доступ ООН. Міжнародний суд ООН ще в лютому зобов’язав Азербайджан забезпечити вільне пересування через Лачинський коридор, що веде з території Нагірного Карабаху до Вірменії.

Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що понад 100 тисяч етнічних вірмен з Нагірного Карабаху вирушили до Вірменії.

"Ми активували наші системи для надзвичайних ситуацій та відправимо у країну експертів із низки дисциплін, включно з психічним здоровʼям, лікуванням опіків, основними медичними послугами та координацією надзвичайних ситуацій після повної оцінки потреб», - йдеться в заяві регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.