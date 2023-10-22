Лавров у понеділок прибуде до Ірану для зустрічі з міністрами 5 країн
Глава МЗС РФ Сергій Лавров у понеділок, 23 жовтня, прибуде в Іран для зустрічі з міністрами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану та Туреччини
Про це пише Інтерфакс, посилаючись на слова речниці МЗС Марії Захарової.
За даними видання, зустріч пройде у форматі "3+3".
Зазначається, що раніше про плани проведення такої зустрічі повідомили іранські ЗМІ. За їхніми даними, міністри будуть обговорювати питання регіонального співробітництва у політичній, економічній, транспортній, енергетичній сферах, а також у галузі безпеки.
Також, під час зустрічі планується обговорення так званого "азербайджано-вірменського процесу нормалізації".
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