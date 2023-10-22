Лавров у понеділок прибуде до Ірану для зустрічі з міністрами 5 країн

Про це пише Інтерфакс, посилаючись на слова речниці МЗС Марії Захарової.

За даними видання, зустріч пройде у форматі "3+3".

Зазначається, що раніше про плани проведення такої зустрічі повідомили іранські ЗМІ. За їхніми даними, міністри будуть обговорювати питання регіонального співробітництва у політичній, економічній, транспортній, енергетичній сферах, а також у галузі безпеки.

Також, під час зустрічі планується обговорення так званого "азербайджано-вірменського процесу нормалізації".