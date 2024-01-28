Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад

Про це пише News.am.

За словами прем'єра, Вірменія запропонувала Азербайджану кілька механізмів гарантування безпеки, зокрема відведення військ до адміністративних кордонів. Це, як каже Пашинян, дасть можливість перевести всі території країн під свій контроль.

"Ми також запропонували Азербайджану демілітаризацію кордону. Також механізм взаємного контролю над озброєннями й підписання пакту про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору триватиме довше, ніж очікувалося", - йдеться у заяві.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху.

У суботу, 18 листопада, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".

Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.