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Російські "миротворці" почали виходити із Нагірного Карабаху

17 квітня, 2024 середа
16:02
Світ Нагірний Карабах

Із території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку під свій контроль повернув Азербайджан, почали виходити російські "миротворці". У РФ підтвердили

Про це пишуть видання Intellinews, APA та Musavat.

Зазначається, що так звані миротворці покинули територію навколо монастиря Худаванг у Кельбаджарському районі.

Російські війська вийшли з території монастиря кілька днів тому. Нині Худаванг охороняється азербайджанською поліцією.

"Такий розвиток подій свідчить про початок виведення російського миротворчого контингенту з азербайджанських територій, що сталося після його тимчасового розміщення згідно з тристоронньою угодою, підписаною лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії 10 листопада 2020 року", - пише АРА.

Також триває евакуація так званих миротворців із бази в Ходжали. Очікується, що процес завершиться за кілька днів, пише Musavat із посиланням на власні джерела.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив інформацію щодо виходу російських "миротворців" виданню "ТАСС".

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

Також раніше повідомлялося. що голова МЗС Росії Сергій Лавров 23 жовтня прибуде в Іран для зустрічі з міністрами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану та Туреччини.

Теги:
Росія
Азербайджан
Вірменія
Дмитро Пєсков
Нагірний Карабах
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