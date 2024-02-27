Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права

Про це повідомляє Reuters.

Open AI зазначає, таким чином газета нібито хотіла отримати неправдиві дані для позову про авторські права.

Зокрема, у компанії стверджують, NYT намагалася відтворити свій матеріал через "оманливі підказки, які явно порушують умови використання OpenAI".

"Звинувачення, які зазначені в скарзі Times, не відповідають відомим суворим журналістським стандартам. Правда, яка стане відома в ході цієї справи, полягає в тому, що Times заплатила комусь, аби зламати продукти OpenAI", - кажуть у компанії.

Reuters нагадує, що NYT описала у своїй скарзі випадки, коли чат-боти OpenAI і Microsoft у відповідь користувачам надсилали майже дослівні уривки матеріалів газети.

Водночас Open AI акцентує, що виданню потрібно було б зробити "десятки тисяч спроб, щоб отримати вкрай аномальні результати. У звичайних умовах неможливо використовувати ChatGPT для надання статей Times за бажанням".