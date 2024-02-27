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Головна Світ Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права

Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права

27 лютого, 2024 вiвторок
23:06
Світ штучний інтелект

Компанія Open AI звернулася з проханням до федерального суду відхилити деякі елементи позову газети New York Times щодо авторських прав. За словами Open AI, NYT "зламала" ChatGPT та інші системи штучного інтелекту, аби система видавала результати, що порушували б авторські права

Про це повідомляє Reuters.

Open AI зазначає, таким чином газета нібито хотіла отримати неправдиві дані для позову про авторські права.

Зокрема, у компанії стверджують, NYT намагалася відтворити свій матеріал через "оманливі підказки, які явно порушують умови використання OpenAI".

"Звинувачення, які зазначені в скарзі Times, не відповідають відомим суворим журналістським стандартам. Правда, яка стане відома в ході цієї справи, полягає в тому, що Times заплатила комусь, аби зламати продукти OpenAI", - кажуть у компанії.

Reuters нагадує, що NYT описала у своїй скарзі випадки, коли чат-боти OpenAI і Microsoft у відповідь користувачам надсилали майже дослівні уривки матеріалів газети.

Водночас Open AI акцентує, що виданню потрібно було б зробити "десятки тисяч спроб, щоб отримати вкрай аномальні результати. У звичайних умовах неможливо використовувати ChatGPT для надання статей Times за бажанням".

  • 27 грудня американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу.

Теги:
Суспільство
Технології
штучний інтелект
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