The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
Американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У своєму позові NYT заявила, що для створення продуктів штучного інтелекту, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft, технологічні компанії без дозволу використовували її контент. Вони були навчені на мільйонах матеріалах газети й використовують їх зараз, коли відповідають на запити користувачів.
Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".
"Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіакомпаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту", - зазначає WSJ.
Open AI почав користуватися популярністю минулого року, випустивши ChatGPT, який здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами.
OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту. Водночас Microsoft погодилась інвестувати в компанію $13 млрд в обмін на 49% її прибутку.
"Використання цінної інтелектуальної власності інших осіб у такий спосіб без оплати за неї було надзвичайно прибутковим для відповідачів", - стверджує NYT.
- Верховний суд Великої Британії раніше затвердив: штучний інтелект не може бути винахідником і не має права володіти патентними правами.
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