Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду

The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду

27 грудня, 2023 середа
18:50
Світ штучний інтелект

Американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У своєму позові NYT заявила, що для створення продуктів штучного інтелекту, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft, технологічні компанії без дозволу використовували її контент. Вони були навчені на мільйонах матеріалах газети й використовують їх зараз, коли відповідають на запити користувачів.

Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".

"Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіакомпаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту", - зазначає WSJ.

Open AI почав користуватися популярністю минулого року, випустивши ChatGPT, який здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. 

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту. Водночас Microsoft погодилась інвестувати в компанію $13 млрд в обмін на 49% її прибутку.

"Використання цінної інтелектуальної власності інших осіб у такий спосіб без оплати за неї було надзвичайно прибутковим для відповідачів", - стверджує NYT.

  • Верховний суд Великої Британії раніше затвердив: штучний інтелект не може бути винахідником і не має права володіти патентними правами.
Суспільство
Технології
штучний інтелект
США
Читайте також:
мобілізація
26 грудня, 2023 вiвторок
Мобілізувати ми можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей - питання відкрите, - економіст Пендзин
ЗСУ
25 грудня, 2023 понедiлок
"Маємо готуватися до гіршого варіанту": у Раді пояснили, для чого Україні ще 500 тис. мобілізованих
Карта. Куп'янськ_2012
26 грудня, 2023 вiвторок
Полонений з армії РФ розповів про плани загарбників на Куп'янському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
17:41
Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР
17:39
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ
17:35
Ексклюзив
бойовий медик
"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни
17:27
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції
17:23
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
17:15
Сергій Аксьонов
За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
17:06
На фото: Пʼєр Рішар та Жерар Депардьє у 1983 році
Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє
17:04
Вадим Гутцайт
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
16:59
Вадим Гутцайт
Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
16:56
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
16:40
Дубінський, суд
Суд залишив Дубінського під вартою
16:36
Вибори у Росії
На ТОТ прибули кремлівські політтехнологи, щоб "намалювати" явку на президентських виборах РФ, - ЦНС
16:22
На фото: Чарлі Шин
Сусідку Чарлі Шина судять за напад на актора та спробу його задушити
16:07
OPINION
Євген Магда
Росія вже не домінує у Чорному морі
16:06
долари
У грудні Мінфін залучив $5 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів
15:58
кібератака
"Мільйонні збитки для економіки РФ": українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи
15:35
Гостомель
Німеччина ідентифікувала росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля
15:34
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Мобілізація не передбачає одномоментного призову, - колишній військовий прокурор Чумак пояснив, чому це неможливо
15:31
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
Вбивство двох неповнолітніх партизанів у Бердянську: окупанти не віддають батькам тіла дітей уже пів року
15:21
На фото: Юлія Вітранюк
Співачка з Києва Вітранюк пройшла до Нацвідбору Євробачення-2024 у Молдові
15:18
Новини компаній
З початку повномасштабного вторгнення виробник "Моршинської" спрямував на благодійні проєкти близько 300 млн грн
15:06
Оновлено
Удар РФ по залізничному вокзалу в Херсоні 27 грудня: загинув поліцейський, поранені 4 людини
15:02
Ексклюзив
Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки
Часткові успіхи бувають навіть у тих, хто програє, головне - виграти битву, - експерт Черник про події у Мар'їнці
14:55
Навчання НАТО Defender 23
США прагнуть отримати прототип зброї спрямованої енергії, - Defence News
14:35
окупанти
Окупанти розстріляли трьох українських полонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Розпочато розслідування
14:33
На фото: Кадр з фільму "Інший Франко"
В Україні покажуть стрічку "Інший Франко" про одного з засновників української авіації та "Пласту"
14:25
Оновлено
Міхаель Кречмер
Німецький політик заявив, що Україні треба змиритися з тимчасовою втратою територій задля миру. У МЗС відповіли
14:08
Сергій Марченко
Очільник Мінфіну Марченко про те, чому військові досі купують речі власним коштом: "Сам не розумію"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV