The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У своєму позові NYT заявила, що для створення продуктів штучного інтелекту, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft, технологічні компанії без дозволу використовували її контент. Вони були навчені на мільйонах матеріалах газети й використовують їх зараз, коли відповідають на запити користувачів.

Водночас технологічні компанії стверджують, що навчання ШІ за допомогою інтернет-контенту є "добросовісним використанням".

"Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіакомпаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту", - зазначає WSJ.

Open AI почав користуватися популярністю минулого року, випустивши ChatGPT, який здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту. Водночас Microsoft погодилась інвестувати в компанію $13 млрд в обмін на 49% її прибутку.

"Використання цінної інтелектуальної власності інших осіб у такий спосіб без оплати за неї було надзвичайно прибутковим для відповідачів", - стверджує NYT.