ШІ не може бути патентним "винахідником", - Верховний суд Великої Британії
Верховний суд Великої Британії затвердив, що штучний інтелект не може бути винахідником і не має права володіти патентними правами
Про це пише Reuters.
Американський комп’ютерний вчений Стівен Талер хотів отримати два патенти у Великій Британії на винаходи, які, за його словами, були розроблені його "машиною для творчості" під назвою DABUS.
"Його спроба зареєструвати патенти була відхилена Управлінням інтелектуальної власності Великобританії (IPO) на тій підставі, що винахідник має бути людиною або компанією, а не машиною", - пояснило агенство.
"Ця апеляція не стосується ширшого питання про те, чи мають бути патентоспроможними технічні досягнення, створені машинами, які працюють автономно та працюють від ШІ", - сказав суддя Девід Кітчін у письмовому рішенні суду.
- 9 грудня країни ЄС і Європарламент погодили закон щодо регулювання штучного інтелекту.
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