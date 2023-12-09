В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту

Про це пише Bloomberg.

"Після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів погодилися на набір елементів керування для інструментів генеративного штучного інтелекту, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і Bard від Google, які здатні на створення вмісту за командою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник внутрішнього ринку блоку Тьєррі Бретон сказав, що угода встановлює баланс між сприянням інноваціям і захистом прав людей і компаній.

"Ми витратили багато часу на пошук правильного балансу між максимальним використанням потенціалу ШІ для підтримки правоохоронних органів та захистом основних прав наших громадян. Ми не хочемо масового стеження в Європі", - сказав він.

Відомо, що учасники переговорів погодилися на сканування облич у прямому ефірі, але із запобіжними заходами та винятками. Угода забороняє біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса. Офіційні особи заявили, що це було одне з найскладніших і делікатних питань на переговорах.

Зазначається, що низка деталей все ще будуть пропрацьовані державними службовцями в найближчі тижні, але учасники переговорів в основному погодилися встановити правила регулювання ШІ, які включають базові вимоги прозорості для будь-якого розробника. Законопроєкт ще має бути офіційно схвалений державами-членами ЄС і парламентом.