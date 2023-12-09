Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту

В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту

9 грудня, 2023 субота
08:23
Технології штучний інтелект

Країни ЄС і Європарламент погодили закон щодо регулювання штучного інтелекту

Про це пише Bloomberg.

 "Після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів погодилися на набір елементів керування для інструментів генеративного штучного інтелекту, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і Bard від Google, які здатні на створення вмісту за командою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник внутрішнього ринку блоку Тьєррі Бретон сказав, що угода встановлює баланс між сприянням інноваціям і захистом прав людей і компаній.

"Ми витратили багато часу на пошук правильного балансу між максимальним використанням потенціалу ШІ для підтримки правоохоронних органів та захистом основних прав наших громадян. Ми не хочемо масового стеження в Європі", - сказав він.

Відомо, що учасники переговорів погодилися на сканування облич у прямому ефірі, але із запобіжними заходами та винятками. Угода забороняє біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса. Офіційні особи заявили, що це було одне з найскладніших і делікатних питань на переговорах.

Зазначається, що низка деталей все ще будуть пропрацьовані державними службовцями в найближчі тижні, але учасники переговорів в основному погодилися встановити правила регулювання ШІ, які включають базові вимоги прозорості для будь-якого розробника. Законопроєкт ще має бути офіційно схвалений державами-членами ЄС і парламентом.

  • Корпорація Google представила свою найбільшу й найпотужнішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні типи інформації та працювати на будь-яких пристроях.
Світ
ЄС
Європа
штучний інтелект
Читайте також:
пікет, демобілізація
8 грудня, 2023 п'ятниця
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
ЗРК Stormer
Автор Роман Яворський
7 грудня, 2023 четвер
ЗРК Stormer: британські невидимки із супершвидкими ракетами, які масово знищують російські безпілотники
обстріл, ППО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Під час ранкової ракетної атаки українська ППО збила 14 з 19 ракет
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
09:07
санкції США
Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини
09:00
Огляд
Ніколас Мадуро
Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
08:54
Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни
08:35
окупанти
"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА
08:23
Ексклюзив
на фото: галерея
У тимчасово окупованій Новій Каховці ворог затягує ланцюги тотального контролю, - мер
08:05
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібне дієздатне Командування дальніх безпілотних бомбардувань
08:01
Огляд
Корисний Шварц, початок перемоги та реабілітація Галичини – 5 книг, де розплутують клубок минулого
07:49
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
07:40
КНДР
КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників-шпигунів
07:28
колії
Як протести на кордоні підштовхують Укрзалізницю до змін
07:25
У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу
У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Щорсу
07:09
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
Військові США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS
06:42
Експрем’єр Бурунді Ален-Гійом Буньйоні
В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента
06:19
Протест українців у Фінляндії
У Фінляндії українці вийшли на протест проти відмови екстрадувати бойовика РФ Петровського
06:00
Ізраїль Палестина
Єврокомісія у 2024 році надасть Палестині 125 млн євро
05:36
Авдіївка
В ISW розповіли про активні атаки росіян поблизу Авдіївки
05:08
Естонія
Україна та Естонія домовились виробляти роботизовані оборонні системи
04:40
Гітанас Науседа
Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей
04:12
Марін Ле Пен
Справу про ймовірне зловживання коштами ЄС Марін Ле Пен передали до суду
03:44
Джо Байден та Сі Цзіньпін
США закликають Китай відновити військові переговори, - Білий дім
03:16
війна з росією окуповані території культура пропаганда
У РФ планують побудувати на окупованій території України "музей СВО", - Центр нацспротиву
02:48
скраплений газ
У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ
02:20
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
У грудні трапилось 11 інцидентів з літаками авіакомпанії "Россия", - ЗМІ
01:52
Угорщина - ЄС
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
01:24
Радбез ООН
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето
00:56
Оновлено
Олімпійська збірна РФ
МОК допустив росіян на Олімпіаду-2024: Україна, Естонія та Литва засудили рішення
00:40
Девін Хейні та Реджис Прогрейс (праворуч)
Переможець Ломаченка влаштував запеклу дуель поглядів перед дебютом у новій категорії
00:28
Румунія нацменшини вступ України в ЄС
Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
00:03
сектор Гази
Із сектора Гази евакуювали ще 39 громадян України
2023, п'ятниця
8 грудня
23:58
Авдіївка
"Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня
23:45
Збірна України з гандболу
Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу
23:18
Оновлено
метро
У Києві низку станцій метро закрили через підтоплення. Шмигаль скликав комісію
23:07
Білий Дім
Білий дім заявив, що масований ракетний удар по Україні був очікуваним
22:58
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Естонська розвідка попередила про плани РФ посилити наступальні дії у найближчі тижні
22:49
Дмитро Котовський
Українець Котовський здобув золото Кубка Європи з фристайлу
22:30
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Знищувати "шахеди" сьогодні тренуються на симуляторі в інтерактивному форматі, - співвласник PSS by Logics7 Бєлов
22:30
В окупованому Криму поліцейські затримали чоловіка нібито за дискредитацію армії РФ
22:16
Чорне море
Крим - це найкоротший шлях до перемоги України, – Foreign Policy
21:45
Канада
Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин
21:36
Поліція РФ
Недоукомплектування до 35%: в окупованому Криму виник дефіцит "поліцейських"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV