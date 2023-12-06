Google презентував свою найдосконалішу модель ШІ Gemini

Про це повідомляють у блозі Google.

Компанія зазначила, що Gemini є найпотужнішою та найзагальнішою моделлю, яку вони будь-коли створювали. Gemini є мультимодальною, тобто може узагальнювати та бездоганно розуміти, оперувати й поєднувати різні типи інформації: текст, код, аудіо, зображення та відео.

Gemini оптимізована для трьох різних варіантів – Ultra, Pro та Nano – тому вона може працювати будь-де, від центрів обробки даних до мобільних пристроїв. Зокрема її інтегрують у новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro – перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano.

Gemini Pro вже випробували низкою галузевих стандартних тестів. У шести із восьми таких Gemini Pro перевершив GPT-3.5, зокрема продемонстрував кращу продуктивність у MMLU (Massive Multitask Language Understanding) – одному зі стандартів для вимірювання великих моделей штучного інтелекту, й у GSM8K, який вимірює математичне мислення учнів початкової школи.

У Google розповіли, що Gemini буде інтегрована в Bard – чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах. Модель запустять на Bard у два етапи: спершу чат-бот використовуватиме спеціально налаштовану версію Gemini Pro англійською мовою для більш просунутого міркування, планування, розуміння тощо. А на початку наступного року компанія планує представити Bard Advanced, який надасть доступ до більш досконалих моделей і можливостей, починаючи з Gemini Ultra.

Наразі Gemini не буде доступним у Європі та Великій Британії. У Google зауважили, що це пов'язано з регуляторними перешкодами.

"Ми працюємо над цим і співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт у будь-якій конкретній сфері", – сказали в Google.