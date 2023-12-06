Google презентував свою найдосконалішу модель ШІ Gemini
Корпорація Google представила свою найбільшу й найпотужнішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні типи інформації та працювати на будь-яких пристроях
Про це повідомляють у блозі Google.
Компанія зазначила, що Gemini є найпотужнішою та найзагальнішою моделлю, яку вони будь-коли створювали. Gemini є мультимодальною, тобто може узагальнювати та бездоганно розуміти, оперувати й поєднувати різні типи інформації: текст, код, аудіо, зображення та відео.
Gemini оптимізована для трьох різних варіантів – Ultra, Pro та Nano – тому вона може працювати будь-де, від центрів обробки даних до мобільних пристроїв. Зокрема її інтегрують у новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro – перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano.
Gemini Pro вже випробували низкою галузевих стандартних тестів. У шести із восьми таких Gemini Pro перевершив GPT-3.5, зокрема продемонстрував кращу продуктивність у MMLU (Massive Multitask Language Understanding) – одному зі стандартів для вимірювання великих моделей штучного інтелекту, й у GSM8K, який вимірює математичне мислення учнів початкової школи.
У Google розповіли, що Gemini буде інтегрована в Bard – чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах. Модель запустять на Bard у два етапи: спершу чат-бот використовуватиме спеціально налаштовану версію Gemini Pro англійською мовою для більш просунутого міркування, планування, розуміння тощо. А на початку наступного року компанія планує представити Bard Advanced, який надасть доступ до більш досконалих моделей і можливостей, починаючи з Gemini Ultra.
Наразі Gemini не буде доступним у Європі та Великій Британії. У Google зауважили, що це пов'язано з регуляторними перешкодами.
"Ми працюємо над цим і співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт у будь-якій конкретній сфері", – сказали в Google.
- Днями ЗМІ повідомляли, начебто Google була змушена перенести на січень реліз своєї інноваційної моделі штучного інтелекту. Як зазначали, Gemini зіткнулася з проблемами під час обробки запитів іншими мовами, крім англійської.
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