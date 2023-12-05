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Головна Наука Google переніс реліз своєї моделі штучного інтелекту, - ЗМІ

Google переніс реліз своєї моделі штучного інтелекту, - ЗМІ

5 грудня, 2023 вiвторок
07:01
Наука Google Bard

Компанія Google перенесла на січень реліз своєї інноваційної моделі штучного інтелекту Gemini через низку проблем

Про це повідомляє The Information.

Компанія планувала запустити  розробку, що претендує стати революцією у сфері штучного інтелекту, до кінця року. При цьому заходи були заплановані між грудневими святами.

Відмовитися від планів довелося бо, що Gemini зіткнулася з проблемами під час обробки запитів іншими мовами, крім англійської. Гендиректор Google Сундар Пічаї переніс реліз на початок наступного року.

Google представила проєкт в травні. Було заявлено. що Gemini (скорочення від Generalized Multimodal Intelligence Network), буде здатна вирішувати широкий спектр завдань, пов’язаних з текстом, зображеннями, аудіо, відео, 3D-моделям і графіками. При цьому користувачеві буде достатньо звернутися з будь-якого питання до Gemini.

Очікується, що Gemini покращить наявні продукти Google зі штучним інтелектом, зокрема чат-бот Bard і персональний помічник Google Assistant.

Технології
штучний інтелект
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