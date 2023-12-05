Google переніс реліз своєї моделі штучного інтелекту, - ЗМІ
Компанія Google перенесла на січень реліз своєї інноваційної моделі штучного інтелекту Gemini через низку проблем
Про це повідомляє The Information.
Компанія планувала запустити розробку, що претендує стати революцією у сфері штучного інтелекту, до кінця року. При цьому заходи були заплановані між грудневими святами.
Відмовитися від планів довелося бо, що Gemini зіткнулася з проблемами під час обробки запитів іншими мовами, крім англійської. Гендиректор Google Сундар Пічаї переніс реліз на початок наступного року.
Google представила проєкт в травні. Було заявлено. що Gemini (скорочення від Generalized Multimodal Intelligence Network), буде здатна вирішувати широкий спектр завдань, пов’язаних з текстом, зображеннями, аудіо, відео, 3D-моделям і графіками. При цьому користувачеві буде достатньо звернутися з будь-якого питання до Gemini.
Очікується, що Gemini покращить наявні продукти Google зі штучним інтелектом, зокрема чат-бот Bard і персональний помічник Google Assistant.
- У середині листопада стало відомо, що Google тестує нові функції генеративного штучного інтелекту для YouTube, які дозволять створювати користувачам музичні композиції.
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