Google переніс реліз своєї моделі штучного інтелекту, - ЗМІ

Про це повідомляє The Information.

Компанія планувала запустити розробку, що претендує стати революцією у сфері штучного інтелекту, до кінця року. При цьому заходи були заплановані між грудневими святами.

Відмовитися від планів довелося бо, що Gemini зіткнулася з проблемами під час обробки запитів іншими мовами, крім англійської. Гендиректор Google Сундар Пічаї переніс реліз на початок наступного року.

Google представила проєкт в травні. Було заявлено. що Gemini (скорочення від Generalized Multimodal Intelligence Network), буде здатна вирішувати широкий спектр завдань, пов’язаних з текстом, зображеннями, аудіо, відео, 3D-моделям і графіками. При цьому користувачеві буде достатньо звернутися з будь-якого питання до Gemini.

Очікується, що Gemini покращить наявні продукти Google зі штучним інтелектом, зокрема чат-бот Bard і персональний помічник Google Assistant.