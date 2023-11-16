YouTube тестує функцію створення музики за допомогою штучного інтелекту
Google тестує нові функції генеративного штучного інтелекту для YouTube, які дозволять створювати користувачам музичні композиції
Про це повідомляє пресслужба Youtube.
Перша функція, Dream Track, вже запущена кількома авторами на платформі Shorts, яка призначена для автоматичного створення коротких 30-секундних музичних треків у стилі відомих виконавців.
Функція може наслідувати дев'ять різних виконавців, які вирішили співпрацювати з YouTube у її розробці. YouTube також демонструє нові інструменти, що дають змогу генерувати музичні треки на основі гулу.
Починаючи відсьогодні 9 артистів, а саме Алек Бенджамін, Чарлі Пут, Charli XCX, Демі Ловато, Джон Леджендо, Papoose, Sia, T-Pain і Troye Sivan, вирішили співпрацювати в цьому експерименті та формувати майбутнє ШІ в музиці.
Достатньо буде користувачеві ввести ідею в підказку і вибрати виконавця, який з'явиться в каруселі, щоб створити оригінальний саундтрек до Shorts з голосом цього виконавця, згенерованим штучним інтелектом, який автор зможе використовувати у своїх Shorts.
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