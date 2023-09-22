YouTube анонсував функції зі штучним інтелектом для роботи відео
Компанія YouTube оголосила про запуск нових функцій, а саме створення та синтез тексту, зображення та музики для відео за допомогою штучного інтелекту
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що серед нових продуктів є інструмент під назвою Dream Screen, який використовує штучний інтелект для додавання фону відео чи зображення до короткого відео, яке компанія називає Shorts.
Компанія також анонсувала інструменти виробництва з підтримкою штучного інтелекту, які допоможуть редагувати як короткі, так і довгі відео на своїй платформі.
"Ми відкриваємо набір продуктів і функцій, які дозволять людям розширювати межі творчого вираження", - заявив віцепрезидент YouTube Тоні Рейд.
Повідомляється, що YouTube також анонсував YouTube Create - мобільний додаток, покликаний допомогти творцям платформи полегшити роботу над створенням відео. Застосунок містить такі функції з підтримкою штучного інтелекту, як редагування та обрізання, автоматичні субтитри, можливості озвучення та доступ до бібліотеки фільтрів і музики без гонорару.
- Нагадаємо, що 21 вересня компанія в області соціальних медіа Meta представила свій оновлений логотип, який, хоч і має багато спільного з попереднім, проте має ряд змін.
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