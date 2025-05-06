Орбан назвав Україну тягарем та закликав спрямувати призначені Києву кошти на зміцнення економіки ЄС

Про це він написав у соцмережі Х.

Зокрема, угорський премʼєр заявив, що вступ України до Євросоюзу є тягарем, коли Будапешт взяли до блоку, оскільки "це було вигідно країнам-членам".

"Це була хороша угода. Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а тягар", - написав він.

Водночас Орбан назвав "великою помилкою" спрямування європейських коштів в Україну "замість того, щоб використовувати їх для зміцнення європейської економіки, яка перебуває в скрутному становищі".