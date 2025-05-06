Орбан назвав Україну тягарем та закликав спрямувати призначені Києву кошти на зміцнення економіки ЄС
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виділення коштів для України є "великою помилкою" ЄС. За його словами, їх слід спрямовувати в європейську економіку
Про це він написав у соцмережі Х.
Зокрема, угорський премʼєр заявив, що вступ України до Євросоюзу є тягарем, коли Будапешт взяли до блоку, оскільки "це було вигідно країнам-членам".
"Це була хороша угода. Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а тягар", - написав він.
Водночас Орбан назвав "великою помилкою" спрямування європейських коштів в Україну "замість того, щоб використовувати їх для зміцнення європейської економіки, яка перебуває в скрутному становищі".
- Віцепрем'єрка Стефанішина повідомила, що Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації для зняття всіх застережень Будапешта для початку переговорів про вступ України до ЄС.
- 2 травня Орбан заявив, що через можливий вступ України до ЄС Угорщина збанкрутує.
- Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.
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