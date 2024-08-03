Остін скасував угоди трьох підозрюваних у теракті 11 вересня про співпрацю зі слідством
Очільник Пентагону Ллойд Остін скасував угоди підозрюваних у скоєнні теракту 11 вересня про співпрацю зі слідством, згідно з якими ті визнавали свою провину
Про це поінформували у Пентагоні.
Зазначається, що згідно з підписаним у п’ятницю, 2 серпня, меморандумом Остін залишив за собою право укладати досудові угоди з підозрюваними у справі теракту 11 вересня.
Крім того, міністр оборони США звільнив Сюзан Ескальєр - кураторку військового суду Пентагону - від її повноважень укладати досудові угоди.
Що відомо про теракт 11 вересня у США
11 вересня 2001 року терористи-смертники використали чотири пасажирські літаки для ураження будівель в Нью-Йорку і Вашингтоні.
Два літаки врізалися, один за іншим, у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій літак з пасажирами врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий літак упав на поле в штаті Пенсільванія після сутички пасажирів з групою терористів, що сталася на борту.
Жертвами нападів стали близько трьох тисяч американців та громадян багатьох країн світу. Після 11 вересня 2001 року боротьба з тероризмом стала однією з головних глобальних проблем міжнародної політики. У законодавстві багатьох держав з'явилися акти, що посилюють вимоги до безпеки у багатьох сферах діяльності, особливо на транспорті та в громадських місцях.
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