Остін та Умєров обговорили поточні українські операції на фронті

Про це Остін поінформував у соцмережі Х, а також про це йдеться на сайті Пентагону.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії", - наголосив очільник американського міністерства оборони.

У Пентагоні зазначили, що Умєров та Остін також обговорювали підтримку союзників і партнерів Києва щодо нагальних військових потреб ЗСУ.

Водночас глава Міноборони України надав нову інформацію стосовно розвитку подій на полі бою та розповів про вплив російських атак на його державу.