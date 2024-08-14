Остін та Умєров обговорили поточні українські операції на фронті
Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову під час якої обговорили зокрема поточні операції ЗСУ на фронті
Про це Остін поінформував у соцмережі Х, а також про це йдеться на сайті Пентагону.
"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії", - наголосив очільник американського міністерства оборони.
У Пентагоні зазначили, що Умєров та Остін також обговорювали підтримку союзників і партнерів Києва щодо нагальних військових потреб ЗСУ.
Водночас глава Міноборони України надав нову інформацію стосовно розвитку подій на полі бою та розповів про вплив російських атак на його державу.
- 21 липня міністр оборони України Рустем Умєров телефоном наголосив американському колезі Ллойду Остіну на нагальності скасування заборони на удари західною зброєю по аеродромах РФ
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