Умєров наголосив Остіну на необхідності скасувати заборону на удари західною зброєю по аеродромах РФ
У вівторок, 21 липня, міністр оборони України Рустем Умєров телефоном наголосив американському колезі Ллойду Остіну на нагальності скасування заборони на удари західною зброєю по аеродромах РФ
Про це Умєров поінформував у Х.
За його словами, розмова з американським колегою Ллойдом Остіном була продуктивна. Очільники оборонних відомств обговорили останні події на передовій і нагальні потреби ЗСУ на полі бою.
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"Я ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані. Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та критичну інфраструктуру", - наголосив Умєров.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по російських аеродромах.
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