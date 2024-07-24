Умєров наголосив Остіну на необхідності скасувати заборону на удари західною зброєю по аеродромах РФ

Про це Умєров поінформував у Х.

За його словами, розмова з американським колегою Ллойдом Остіном була продуктивна. Очільники оборонних відомств обговорили останні події на передовій і нагальні потреби ЗСУ на полі бою.

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"Я ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані. Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та критичну інфраструктуру", - наголосив Умєров.