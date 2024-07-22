"Захист дитячих лікарень - не ескалація": Польща підтримала дозвіл Україні бити по аеродромах РФ

Про це повідомляє МЗС Польщі у Х.

За словами Сікорського, після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Зокрема, це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах, додав він.

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"Я вважаю, що це буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив міністр закордонних справ Польщі після засідання Ради ЄС.