"Захист дитячих лікарень - не ескалація": Польща підтримала дозвіл Україні бити по аеродромах РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по російських аеродромах
Про це повідомляє МЗС Польщі у Х.
За словами Сікорського, після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Зокрема, це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах, додав він.
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"Я вважаю, що це буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив міністр закордонних справ Польщі після засідання Ради ЄС.
- Президент України Володимир Зеленський закликав США дозволити ЗСУ знищувати російську авіацію на території РФ, тому що це дасть можливість захистити українські міста від ударів КАБами, на прикладі Харкова.
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