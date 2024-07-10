Зеленський пояснив США, чому потрібно зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати військові літаки на території РФ

Про це він заявив у виступі в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана.

Зеленський нагадав, що в кінці весни - на початку літа Україна досягла значної перемоги, коли зупинила російське просування на Харків.

"Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, і всім в конгресі хто допомагав", - наголосив президент.

Він зауважив, що завдяки рішенню американців, ЗСУ також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів.

Зеленський наголосив, що якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки РФ на території Росії, це дозволить Україні захистити інші міста.

"Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок", - сказав він.

Президент України зазначив, що Україна може значно обмежити російські дії на півдні і витіснити росіян, якщо США допоможуть із далекобійними спроможностями.

"І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму. І ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас, як сьогодні. Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також приорітизувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", - підкреслив Зеленський.