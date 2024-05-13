Папа Римський запевнив у готовності сприяти загальному обміну полоненими між Росією й Україною
Під час недільної молитви з прочанами 12 травня папа Франциск повторив заклик, який виголосив у великодню неділю, щодо загального обміну полоненими між Росією та Україною
Про це повідомляє Vatican News.
"У той час, коли ми святкуємо Вознесіння Воскреслого Господа, Який дає нам свободу і хоче, щоб ми були вільними, я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого Престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир", – сказав Папа Франциск у своїй проповіді.
Також Папа римський подякував журналістам із нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій і привітав усіх матерів з Днем матері.
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