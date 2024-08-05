ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону РФ

Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, йдеться на сайті Верховної Ради.

Вона зазначила, що у ПАРЄ зареєстрована резолюція щодо звільнення військовополонених громадян України. Водночас готується текст щодо звільнення цивільних заручників.

"Ми маємо чіткі цілі та завдання – звільнення цивільних та військових українців, які з 2014 року незаконно утримуються у в’язницях РФ. У ПАРЄ вже зареєстрована резолюція, що стосується теми звільнення військовополонених. Також найближчим часом буде готовий текст стосовно цивільних у полоні", - сказала Мезенцева-Федоренко.

Також очільниця делегації України в ПАРЄ додала, у той же час триває робота над впровадженням пунктів Формули миру й підготовка до другого Саміту миру.