ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців з полону РФ
У Парламентській асамблеї Ради Європи опрацьовують резолюції щодо звільнення з російського полону українських військових та цивільних
Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, йдеться на сайті Верховної Ради.
Вона зазначила, що у ПАРЄ зареєстрована резолюція щодо звільнення військовополонених громадян України. Водночас готується текст щодо звільнення цивільних заручників.
"Ми маємо чіткі цілі та завдання – звільнення цивільних та військових українців, які з 2014 року незаконно утримуються у в’язницях РФ. У ПАРЄ вже зареєстрована резолюція, що стосується теми звільнення військовополонених. Також найближчим часом буде готовий текст стосовно цивільних у полоні", - сказала Мезенцева-Федоренко.
Також очільниця делегації України в ПАРЄ додала, у той же час триває робота над впровадженням пунктів Формули миру й підготовка до другого Саміту миру.
- 12 липня, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула з російського полону 161 цивільного громадянина, яких ворог брав у заручники з 2014 року.
- 17 липня з російського полону повернули 95 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
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