Патріарх РПЦ Кирил підтримав легалізацію цивільних шлюбів учасників війни проти України, - ЦПД
Російська православна церква офіційно схвалила законопроєкт про визнання "фактичних шлюбних стосунків" учасників війни проти України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Російська православна церква офіційно підтримала законопроєкт, який визнає так звані фактичні шлюбні стосунки учасників агресивної війни РФ проти України. Ініціативу особисто схвалив патріарх Кирил - один із головних ідеологів російського мілітаризму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер партнери загиблих військових РФ, які не були в офіційному шлюбі, зможуть претендувати на виплати, пільги та спадщину.
ЦПД наголосив, що це рішення показує, як РПЦ, раніше засуджуючи позашлюбне співжиття, тепер змінює свою позицію, коли це відповідає інтересам Кремля.
"Фактично російська церква продовжує функціонувати як один з інструментів мобілізації населення на війну проти України, транслюючи кремлівську пропаганду під виглядом "духовної місії"", - підкреслив центр.
- 9 липня ЦПД повідомив, що російський держстат через значні втрати у війні проти України, засекретив демографічні дані, з березня приховуючи статистику щодо скорочення населення, міграції та смертності.
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