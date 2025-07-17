Пентагон попередив Швейцарію про затримку поставок 5 комплексів Patriot через пріоритетність допомоги Україні

Про це йдеться на сайті Федерального департаменту оборони Швейцарії.

"США хочуть посилити підтримку України. Країни, які зараз постачають Україні системи озброєнь, зможуть швидше їх замінити. Тому США вирішили змінити пріоритети у постачанні наземних зенітно-ракетних комплексів Patriot", – зазначено в матеріалі.

Також швейцарський департамент додає, що Німеччина вирішила поставити Києву 2 ЗРК Patriot.

Берн замовив у США 5 Patriot у 2022 році. Процес поставок мав розпочатися у 2026 році й тривати до 2028-го.

"Однак 16 липня міністерство оборони США повідомило, що нова розстановка пріоритетів торкнеться і Швейцарії та що поставки, призначені для Швейцарії, будуть відкладені", – пояснює департамент оборони.