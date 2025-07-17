Пентагон попередив Швейцарію про затримку поставок 5 комплексів Patriot через пріоритетність допомоги Україні
Міністерство оборони США поінформувало Швейцарію про затримки поставок замовлених нею ЗРК Patriot через пріоритетність допомоги Україні з акцентом на протиповітряну оборону. Водночас вона не єдина держава, яка підпадає під перегляд пріоритетів поставок
Про це йдеться на сайті Федерального департаменту оборони Швейцарії.
"США хочуть посилити підтримку України. Країни, які зараз постачають Україні системи озброєнь, зможуть швидше їх замінити. Тому США вирішили змінити пріоритети у постачанні наземних зенітно-ракетних комплексів Patriot", – зазначено в матеріалі.
Також швейцарський департамент додає, що Німеччина вирішила поставити Києву 2 ЗРК Patriot.
Берн замовив у США 5 Patriot у 2022 році. Процес поставок мав розпочатися у 2026 році й тривати до 2028-го.
"Однак 16 липня міністерство оборони США повідомило, що нова розстановка пріоритетів торкнеться і Швейцарії та що поставки, призначені для Швейцарії, будуть відкладені", – пояснює департамент оборони.
- Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
- Водночас Трамп заявив 16 липня, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.
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