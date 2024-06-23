Петер Мадяр має всі шанси перемогти Орбана на наступних виборах в Угорщині, - голова угорської громади Києва Томпа

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"За весь період правління Віктора Орбана можна констатувати, що угорське суспільство стало хворим. Угорці стали заручниками режиму Орбана. Якщо ж говорити про Петера Мадяра, то саме він відкрив й почав говорив про корупційні схеми уряду Орбана", - розповів Томпа.

За словами Томпа, рейтинг Петера Мадяра в Угорщині стрімко зростає

"Дійсно, Петер Мадяр сьогодні не в усьому підтримує Україну. Втім, це поки що. Адже, він вже заявляв про те, що підтримує постачання Україні зброї. Однак, угорське суспільство настільки просякнуте пропагандою Орбана, що не підтримує цього. Петр Мадяр проводив перемовини з українськими чиновниками й з ним потрібно далі працювати. Сьогодні його рейтинг перевищує 31%. Це всього лиш 3 місяці його активної роботи. Орбан має 44% підтримки угорського суспільства. Тобто, на наступних виборах у 2026 році, Петр Мадяр має чудові шанси перемогти Орбана й стати премʼєр-міністром Угорщини", - наголосив Томпа.

