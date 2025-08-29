Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
Рейтинг схвалення американського лідера Дональда Трампа у США впав до 37% – нового мінімуму за його другий термін у Білому домі
Про це свідчить опитування Квінніпекського університету, пише The Hill.
За результатами 5-денного опитування, 37% зареєстрованих виборців кажуть, що схвалюють політику Трампа. Натомість 55% респондентів не підтримують її, коли 7% вказали, що не знають, як відповісти.
Видання зазначає, що цей рейтинг Трампа негативного схвалення у 18 пунктів є найнижчим зафіксованим із січня 2021 року. Також він показав падіння підтримки на 4 пункти з липня цього року: тоді рейтинг чинного президента США становив 40% підтримки та 54% несхвалення.
"Останнє опитування зафіксувало найнижче схвалення Трампа під час його другого терміну, так і його найбільше несхвалення", – наголошує The Hill.
Попередній найнижчий рейтинг схвалення Трампа був на початку червня, коли 38% опитаних американців підтримували його, а 54% – навпаки.
- У квітні рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа став найнижчим серед усіх новообраних президентів Сполучених Штатів за перші 100 днів їхнього правління, починаючи щонайменше з часів Дуайта Ейзенхауера.
