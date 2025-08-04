Підводна складова ядерної тріади РФ відстає від американської, - Defense Express

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Характерним є те, що саме президент США змінив правила гри. І якщо до цього часу ми бачили всілякі різноманітні нісенітниці, якими в Кремлі або довкола кремлівські говорящі голови формували порядок денний, то зараз президент Трамп своєю заявою перевернув аж до навпаки. Як реагувати на подібні заяви Трампа, тому що на це буде важко відповісти? І не відповісти - це також буде ознакою слабкості для РФ", - сказав він.

Рябих зауважив, що у Сполучених Штатів є певні козирі на цей випадок і це стосується протистояння підводних частин ядерних тріад.

"У Радянському Союзі підводна складова була доволі потужною, залишається зараз вона найбільш потужною в РФ і традиційно найбільший відсоток підтримання цієї складової у Російської Федерації в боєздатному стані, але ми також знаємо, що в технологічному плані російська підводна складова ядерної тріади значно відстає від американської, яка має більш просунуті технології, які завдяки малопомітності, малошумності, універсальності їхніх підводних носіїв може використовуватися як для використання оборонних завдань, так і для наступальних завдань", - вважає експерт.

Він прокоментував заяву Трампа про човни.

"Як там багато хто сказав, що може бути, що вони вислані для того, щоб стати на бойове чергування, щоб завдати ударів по Російській Федерації. Може бути і не так, тому що ці ядерні човни працюють як і ті ж мисливці, які можуть полювати за тими човнами російськими, які самі виходять на бойові чергування, і щоб вони там щось не накоїли", - зазначив Рябих.

Експерт додав, що це в американців дуже добре виходить.

"Тому що навіть у радянський час вони тривалий час слухали всі розмови, встановивши знімальну апаратуру на підводних кабелях ще флоту Радянського Союзу і дуже тривалий час слухали всі секрети стосовно цієї складової. В технологічному плані тут також американці мають набагато малошумніші підводні човни. І тому це дійсно козир, на який Російській Федерації немає чим відповісти, особливо на тлі того, що інші частини ядерної тріади в них також провисають доволі, особливо це повітряна складова, яку значно прорідили українці", - підсумував він.