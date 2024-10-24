Після теракту в Анкарі Туреччина вдарила по об’єктах курдів у Сирії й Іраку

Про це повідомила агенція Reuters.

Туреччина завдала ударів по заборонених об’єктах Робітничої партії Курдистану (РПК) у північному Іраку та північній Сирії. Це сталося після теракту біля авіаційної бази в Анкарі, повідомило міністерство оборони в середу, 23 жовтня.

Згодом у міністерстві повідомили, що "в підсумку повітряної операції, проведеної на півночі Іраку й Сирії, знищено 32 об'єкти терористів і нейтралізовано багато терористів", - поінформувала Anadolu.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини заявляв, що виконавці терористичного акту в Анкарі, найімовірніше, були членами РПК. Проте точну інформацію пообіцяли оприлюднити після завершення розслідування та проведення ідентифікації.