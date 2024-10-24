Після теракту в Анкарі Туреччина вдарила по об’єктах курдів у Сирії й Іраку
Військово-повітряні сили Туреччини завдали ударів по об’єктах Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії
Про це повідомила агенція Reuters.
Туреччина завдала ударів по заборонених об’єктах Робітничої партії Курдистану (РПК) у північному Іраку та північній Сирії. Це сталося після теракту біля авіаційної бази в Анкарі, повідомило міністерство оборони в середу, 23 жовтня.
Згодом у міністерстві повідомили, що "в підсумку повітряної операції, проведеної на півночі Іраку й Сирії, знищено 32 об'єкти терористів і нейтралізовано багато терористів", - поінформувала Anadolu.
Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини заявляв, що виконавці терористичного акту в Анкарі, найімовірніше, були членами РПК. Проте точну інформацію пообіцяли оприлюднити після завершення розслідування та проведення ідентифікації.
- У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня влаштували теракт біля обʼєкта аерокосмічної компанії Tusaş (Turkish Aerospace Industries Inc). Внаслідок цього загинули 5 людей, 22 дістали поранення. Терористів нейтралізували.
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