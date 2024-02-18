Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу, 17 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російська агресія, якщо її не зупинити, може послабити Європу в цілому і порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу, а також завдати шкоди американським оборонним компаніям.

"Одним з аспектів нашого трансатлантичного співробітництва є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів і готуємо нові контракти, - додав він. - Очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг - для обох сторін".

Обґрунтовуючи свої заклики до надання додаткової військової допомоги Україні з боку США, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші західні лідери здебільшого зосереджувалися на політичних і стратегічних аргументах.

Однак Пісторіус наголошує на потенційних втратах для американських оборонних підрядників, що викликає занепокоєння Німеччини.

Зокрема, він попередив про наслідки поразки України не тільки для Європи, а й для США, заявивши, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна є загрозою для "заснованого на правилах міжнародного порядку".

"Географічно Європа розташована далеко від Айови чи Вісконсину, але все ж вона дуже близька з огляду на політику безпеки, - наголосив він. - Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів".

Німеччина закликає своїх європейських сусідів надати Україні більше зброї, і Пісторіус зазначив, що він бачить докази того, що зобов'язання зростають.

"Великобританія також робить все більше і більше, а Франція збільшує свою підтримку, - зауважив міністр оборони Німеччини. - Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти значної підтримки протягом наступних місяців і років. Але, звичайно, це нелегко. Гроші не безмежні".