Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав конгресменів США схвалити додаткову військову допомогу Україні, попередивши, що відмова може завдати шкоди американським економічним інтересам
Про це повідомляє Bloomberg.
У суботу, 17 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російська агресія, якщо її не зупинити, може послабити Європу в цілому і порушити торговельні відносини блоку з найбільшою економікою світу, а також завдати шкоди американським оборонним компаніям.
"Одним з аспектів нашого трансатлантичного співробітництва є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів і готуємо нові контракти, - додав він. - Очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг - для обох сторін".
Обґрунтовуючи свої заклики до надання додаткової військової допомоги Україні з боку США, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші західні лідери здебільшого зосереджувалися на політичних і стратегічних аргументах.
Однак Пісторіус наголошує на потенційних втратах для американських оборонних підрядників, що викликає занепокоєння Німеччини.
Зокрема, він попередив про наслідки поразки України не тільки для Європи, а й для США, заявивши, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна є загрозою для "заснованого на правилах міжнародного порядку".
"Географічно Європа розташована далеко від Айови чи Вісконсину, але все ж вона дуже близька з огляду на політику безпеки, - наголосив він. - Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів".
Німеччина закликає своїх європейських сусідів надати Україні більше зброї, і Пісторіус зазначив, що він бачить докази того, що зобов'язання зростають.
"Великобританія також робить все більше і більше, а Франція збільшує свою підтримку, - зауважив міністр оборони Німеччини. - Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти значної підтримки протягом наступних місяців і років. Але, звичайно, це нелегко. Гроші не безмежні".
- 14 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір збільшити постачання артилерійських снарядів Україні у 3-4 рази. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Берлін витратить 3,5 млрд євро.
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